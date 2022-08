Boerenzakdoeken en trekkers bij Canal Parade

De zakdoeken zijn het symbool van de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Sympathisanten van de acties knopen een boerenzakdoek aan hun auto of dragen zo’n rode doek om de pols, arm of hals.

In de stad staan ook trekkers langs de route. „De gemeente is op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de trekkers in de stad. Dit is in goed overleg gebeurd en hierover zijn goede afspraken gemaakt”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het gaat om enkele trekkers, die staan bij de Hermitage op de Amstel en op de Prins Hendrikkade. De locaties zijn volgens afspraak met de gemeente. „Ze mogen een tegengeluid laten horen. Maar uiteraard staat alles vandaag in het teken van Pride”, aldus de woordvoerster.