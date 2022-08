Feestende Halsema op kleurrijke Canal Parade

Tijdens de 25e editie van de Canal Parade hebben de deelnemende vaartuigen allemaal een boodschap geïnspireerd op het thema ’My Gender, My Pride’. Met dat thema vraagt de organisatie extra aandacht voor groepen zoals transgender personen of mensen die non-binair zijn.

Voorin de bonte stoet vaart een boot van de gemeente Amsterdam met een dansende burgemeester Femke Halsema aan boord. De gemeente heeft verschillende transmensen uitgenodigd om mee te varen.

De jury onder leiding van Cornald Maas beoordeelt de deelnemende boten en de hele tocht wordt live uitgezonden via diverse kanalen, waaronder NPO 1. Rond 18.00 uur komt de laatste boot in het Westerdok aan, verwacht de organisatie.

Boerenzakdoeken uitgedeeld

Jonge boeren delen rode boerenzakdoeken uit aan de bezoekers van de Canal Parade. Op de Latjesbrug over de Nieuwe Herengracht, op de hoek van het Entrepotdok, delen boerenmeiden en boerenjongens honderden zakdoeken uit met hun boodschap „solidair met de boeren.”

Ⓒ GinoPress B.V.

De zakdoeken zijn het symbool van de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Sympathisanten van de acties knopen een boerenzakdoek aan hun auto of dragen zo’n rode doek om de pols, arm of hals.

In de stad staan ook trekkers langs de route. „De gemeente is op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de trekkers in de stad. Dit is in goed overleg gebeurd en hierover zijn goede afspraken gemaakt”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het gaat om enkele trekkers, die staan bij de Hermitage op de Amstel en op de Prins Hendrikkade. De locaties zijn volgens afspraak met de gemeente. „Ze mogen een tegengeluid laten horen. Maar uiteraard staat alles vandaag in het teken van Pride”, aldus de woordvoerster.

Ⓒ GinoPress B.V.

Generaal Eichelsheim vaart ook mee

De Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim vaart zaterdag mee tijdens de Canal Parade in Amsterdam. Het is voor het eerst dat de hoogste militair van Nederland meevaart tijdens de botenoptocht. Hij wil daarmee aandacht vragen voor „het belang van diversiteit binnen de krijgsmacht”, meldt het ministerie van Defensie.

Eichelsheim benadrukt dat de krijgsmacht een organisatie wil zijn „met een open cultuur waarin personeel zich gewaardeerd voelt en gezien wordt.” Volgens hem is hier zeker nog het nodige voor te doen.

Defensie vaart voor de tiende keer mee met een eigen boot tijdens de Canal Parade. Twee keer eerder was de krijgsmacht te gast op een andere boot. Dit jaar vaart Defensie op een boot uitgedost als onderzeeër. Volgens het departement is dat symbolisch: „een onderzeeboot die zichtbaar boven de oppervlakte vaart.”

De krijgsmacht probeert al langer om homofobie binnen de organisatie tegen te gaan. Toenmalig minister Ank Bijleveld zei in 2019 dat „homofobie niet meer kan” en dat Defensie naar een „inclusieve en diverse krijgsmacht” wil.