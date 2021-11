Premium Het beste van De Telegraaf

Politiek moet ingrijpen zodat laatste ondenkbare scenario ver weg blijft Analyse: uitsluiten ongevaccineerden werd lang voor onmogelijk gehouden

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Wouter de Winther Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het is het vaste patroon geworden tijdens de coronacrisis: wat eerst ondenkbaar is, wordt later realiteit. Het sluiten van scholen, winkels en horeca. De invoering van een avondklok. Het sluiten van de grenzen via inreisverboden en opschorting van vluchten.