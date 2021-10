Gökmen T. misdraagt zich weer en gooit pan hete vloeistof over gevangenismedewerker

T. schoot in maart 2019 vier mensen dood in en rond de tram in Utrecht. Hij was in de ban van de radicale islam, drugs en haat tegen de samenleving en de rechtstaat. Hij moest onder dwang en geboeid naar de rechtbank worden geleid waar hij zowel de rechters, de advocaten als de nabestaanden bespuugde en schoffeerde met teksten als ’Jullie zijn vieze ketters’ en ’hoerenkinderen, ik erken jullie rechtspraak niet’. Hij kreeg levenslang vanwege het terroristisch misdrijf.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt dat afgelopen zondag op de terroristenafdeling een incident heeft plaatsgevonden met een gevangene die ’werd aangesproken en gecorrigeerd op zijn gedrag van de afgelopen dagen’. De man gooide de pan vloeistof naar de bewaker die bij de deur stond om met T. te praten.

„De medewerker is licht gewond geraakt”, meldt de DJI. „Het Intern Bijstandsteam heeft de situatie uiteindelijk beëindigd. De gevangenisdirectie heeft aangifte gedaan van dit geweldsincident. Voor de betrokken medewerkers wordt, zoals gebruikelijk, begeleiding en nazorg georganiseerd.”

Vanwege het incident met de pan moet hij als extra straf twee weken naar de isoleercel. Daar belandde hij ook al in februari, toen hij een steekwapen wist te maken van een doodgewoon keukenapparaat. Ook toen raakte een bewaker lichtgewond. Er leek toen geen aanleiding te zijn. De tramterrorist zat op dat moment niet in de zwaarste dreigingscategorie, ondanks eerdere uitbarstingen van agressie in de gevangenis.

Ook in 2019 ging het mis met Gökmen T. In de werkzaal van de PI Lelystad kreeg hij ruzie met een bewaker toen Gökmen op een gebedsmatje wilde bidden. De cipier kreeg een kopstoot. Dat incident speelde zich af voor de aanslag in Utrecht, toen hij vastzat voor winkeldiefstal en inbraak. Hij was toen ook al verdachte in een verkrachtingszaak - waarvoor hij later veroordeeld is.