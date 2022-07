Bejubelde graandeal binnen 24 uur onder Russisch vuur

Premium Buitenland

Raketten op Israël na vertrek Biden: rivalen VS laten hun tanden zien

Joe Biden was koud weg uit Israël of Palestijnse militanten schoten raketten vanuit Gaza af en niet veel later, kort na diens vertrek uit Saoedi-Arabië, waarschuwde Iran voor het eerst dat het over de technische capaciteiten beschikt om een kernwapen te produceren. De rivalen van Amerika’s bondgenot...