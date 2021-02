LIVE | Israël koopt of maakt volgend jaar 36 miljoen doses coronavaccin

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

19.30 uur - Israël koopt of maakt volgend jaar 36 miljoen doses coronavaccin

Israël is van plan volgend jaar ten minste 36 miljoen doses coronavaccin te kopen of te maken. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu zondag gezegd in onder meer The Jerusalem Post. De regering gaat ook alle moeite doen genoeg vaccin te verkrijgen om de burgers die de komende zes tot twaalf maanden een herhalingsinjectie nodig hebben te kunnen bedienen.

Netanyahu vertelde bovendien dat hij met de topmensen van Pfizer en Moderna overlegt over de mogelijkheid van een productiefaciliteit in Israël. De regeringsleiders van Oostenrijk en Denemarken hebben interesse daarin te participeren, evenals Bahrein. "We zijn van plan onze eigen fabriek te bouwen", aldus Netanyahu.

Zijn kabinet kijkt ook naar de verwezenlijking van een eigen virusonderzoekscentrum om te helpen bij de ontwikkeling van vaccins voor toekomstige pandemieën. Israël heeft bijna 9,2 miljoen inwoners van wie de helft inmiddels de eerste prik heeft gekregen tegen Covid-19. Een derde van de bevolking is al volledig gevaccineerd.

19.08 uur - Aantal coronabesmettingen in VK opnieuw flink omlaag

Het aantal coronabesmettingen neemt in het Verenigd Koninkrijk verder af, onder meer dankzij het voortvarende vaccinatieprogramma. De gezondheidsautoriteiten meldden zondag over de afgelopen 24 uur 6035 nieuwe gevallen, opnieuw ruim duizend minder dan een dag eerder. Over een hele week genomen betekenen deze laatste cijfers een vermindering van 21,2 procent.

Ook overlijden steeds minder mensen door Covid-19. Londen registreerde er zondag nog 144, op weekbasis een teruggang met 33,5 procent. Sinds het begin van de uitbraak vorig jaar zijn bijna 123.000 Britten bezweken aan de ziekte. Volgens de meest recente gegevens hebben nu bijna 20,1 miljoen inwoners ten minste de eerste prik tegen corona gekregen.

Enigszins verontrustend was de ontdekking van mogelijk zes gevallen van besmetting met de Braziliaanse virusvariant, de mutatie die voor het eerst opdook in de stad Manaus. Twee van de drie Engelse geïnfecteerden behoren tot een familie uit South Gloucestershire, die recent in Brazilië is geweest. De mensen met wie zij mogelijk contact hebben gehad worden zo snel mogelijk getest. Volgens de gezondheidsdienst is het risico voor de wijdere omgeving vrij klein. De drie andere gevallen zijn vastgesteld in Schotland.

18.01 uur - Heathrow gaat coronatax invoeren

Op het Londense vliegveld Heathrow gaan vertrekkende passagiers een extra heffing van 8,90 pond (11,50 euro) betalen om de kosten te dekken van onder meer het inchecken en bagageafwikkeling. De Britse luchtvaartautoriteiten hebben zondag verklaard dat deze belasting is toegestaan om de verliezen door de coronacrisis enigszins te compenseren.

Heathrow heeft zwaar te lijden onder de pandemie, onder meer omdat het zeer afhankelijk is van langeafstandsvluchten. Deze markt is volkomen ingestort. Het passagiersvervoer kelderde met bijna 73 procent en vorige week werd over het boekjaar 2020 een verlies bekendgemaakt van 2 miljard pond (2,3 miljard euro). De ’coronataks’, officieel Airport Cost Recovery Charge geheten, wordt zeker tot het eind van dit jaar opgelegd.

16.27 uur - Anthony Fauci enthousiast over Leids coronavaccin

Anthony Fauci heeft geen enkele twijfel over de effectiviteit van het coronavaccin dat is ontwikkeld door het Leidse farmaceutische bedrijf Janssen, eigendom van Johnson & Johnson. De Amerikaanse autoriteit op het gebied van infectieziekten raadde zijn landgenoten het middel, het derde dat is toegelaten in de VS, aan op tv bij NBC en absoluut niet te wachten.

„Alle drie vaccins zijn eigenlijk heel goed. Mensen zouden zich moeten laten inenten met wat in hun geval het best beschikbaar is. Als je je ergens meldt en er ligt een dosis klaar van J&J, dan zou ik die zeker nemen”, aldus Fauci. Voordeel van het Leidse middel is dat het in een gewone koelkast kan worden bewaard en er slechts één prik nodig is. Bij die van Pfizer/BioNTech en Moderna is een herhaaldosering nodig.

De befaamde immunoloog zei te verwachten dat komende herfst in de VS een begin kan worden gemaakt met het vaccineren van middelbare scholieren. Leerlingen in het basisonderwijs, die het minste risico lopen ernstig ziek te worden door corona, volgen eind dit jaar of begin 2021.

14.46 uur - Bijeenkomst FVD Nijmegen vroegtijdig beëindigd

Een bijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD) in Nijmegen is zondag op verzoek van burgemeester Hubert Bruls vroegtijdig beëindigd omdat er meer mensen op af kwamen dan van tevoren was ingeschat. In de aanvraag voor de bijeenkomst werd uitgegaan van ongeveer tweehonderd mensen, maar het werd drukker. Daarop heeft burgemeester Bruls gevraagd de bijeenkomst te beëindigen, wat de organisatie heeft gedaan, meldt een woordvoerder van de burgemeester.

Bruls laat in een verklaring weten dat FVD en demonstranten zich grotendeels aan de afspraken hebben gehouden. „Toen het te druk werd, hebben zij op mijn verzoek vroegtijdig een eind gemaakt aan de manifestatie.” In een tweet van 12.15 uur bedankt FVD-voorman Thierry Baudet Nijmegen. „Ongelooflijk hoeveel enthousiaste mensen”, aldus Baudet in de tweet, waarin hij aangaf op dat moment op weg te zijn naar andere plaatsen.

De politie deelde verschillende bekeuringen uit. Die waren voor een nog onbekend aantal mensen die tijdens de bijeenkomst folders uitdeelden zonder daarbij 1,5 meter afstand te houden. Flyeren mag volgens de politie binnen de coronaregels alleen als de folders niet van de ene hand in de andere worden gestopt. Verder werden twee mannen opgepakt voor opruiing.

De bijeenkomst vond plaats op het Kelfkensbos in Nijmegen. In de stad verzamelden zich ook tientallen tegendemonstranten. Een grote politiemacht hield beide groepen ver uit elkaar. Een groep tegendemonstranten die vanaf een dak de toespraak van FVD-voorman Thierry Baudet verstoorde met sirenes en trommels, werd door agenten naar beneden gehaald. De demonstranten tegen racisme en fascisme mochten op een ander, door de politie omsingeld plein in het centrum van Nijmegen bijeen komen. „De politie heeft kunnen voorkomen dat de manifestatie verstoord zou worden door een onaangekondigde tegendemonstratie”, aldus Bruls daarover.

De politie onderzoekt of FVD coronaregels heeft overtreden tijdens een eerdere bijeenkomst in Urk. In Nijmegen hielden aanhangers van de partij zich wel aan de 1,5 meter afstand. Niemand droeg een mondkapje. Er waren ook geen fotosessies met voorman Baudet.

13.50 uur - Duitsland verscherpt coronacontroles aan Franse grens

In de strijd tegen de verspreiding van gevaarlijke mutaties van het coronavirus wordt de toegang vanuit het Franse grensgebied Moezel naar Duitsland sterk ingeperkt. De federale overheid heeft zondag de regio grenzend aan Saarland en Rijnland-Palts met ingang van dinsdag aangemerkt als een zogeheten virusvariantgebied, aldus het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Voor dergelijke gebieden gelden inreisverboden op enkele uitzonderingen na, zoals vrachtwagenchauffeurs en mensen met bepaalde essentiële beroepen.

Vijftien andere landen en regio’s, waaronder Tsjechië en Tirol in Oostenrijk, zijn door Duitsland uitgeroepen tot risicogebieden vanwege de verspreiding van nieuwe coronamutanten. Inreisverboden voor die gebieden zorgden eerder deze maand voor lange files op snelwegen die naar de Duitse grens leiden.

De Europese Commissie heeft de Duitse reisbeperkingen eerder bestempeld als onevenredig en niet in overeenstemming met een overeengekomen EU-breed kader.

13.31 uur - Politie bekeurt FVD-aanhangers Nijmegen

De politie in Nijmegen heeft zondagmorgen een nog onbekend aantal mensen bekeurd omdat zij tijdens een bijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD) folders uitdeelden zonder daarbij 1,5 meter afstand te houden. Flyeren mag volgens de politie binnen de coronaregels alleen als de folders niet van de ene hand in de andere worden gestopt. De politie heeft ook twee mannen opgepakt voor opruiing.

De bijeenkomst van FVD op het Kelfkensbos in Nijmegen was zeer drukbezocht. In de stad verzamelden zich ook tientallen tegendemonstranten. Een grote politiemacht hield beide groepen ver uit elkaar. Een groep tegendemonstranten die vanaf een dak de toespraak van FVD-voorman Thierry Baudet verstoorde met sirenes en trommels, werd door agenten naar beneden gehaald. De demonstranten tegen racisme en fascisme mochten op een ander, door de politie omsingeld plein in het centrum van Nijmegen bijeen komen.

De politie onderzoekt of FVD coronaregels heeft overtreden tijdens een eerdere bijeenkomst in Urk. In Nijmegen hielden aanhangers van de partij zich wel aan de 1,5 meter onderlinge afstand. Niemand droeg een mondkapje. Er waren ook geen fotosessies met voorman Baudet.

12.45 uur - Duitse staten: ook jonge mensen moeten AstraZeneca vaccin krijgen

Leiders van meerdere Duitse deelstaten hebben opgeroepen ook jongere mensen in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat middel blijft nu op de plank liggen. Dat komt onder meer doordat sommige Duitsers die in aanmerking komen voor het vaccin liever een ander middel willen.

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid maakte afgelopen week bekend dat pas 15 procent van de beschikbare doses AstraZeneca waren gebruikt. Sommige Duitsers zouden vrezen dat het middel minder effectief is dan andere vaccins of maken zich zorgen over bijwerkingen. De Europese toezichthouder EMA zegt dat het middel veilig is.

De premiers van deelstaten Baden-Württemberg, Beieren en Saksen vinden dat richtlijnen voor het gebruik van het vaccin versoepeld moeten als doses voor oudere Duitsers niet worden gebruikt. „We kunnen het ons niet permitteren het niet te gebruiken omdat sommige mensen die er recht op hebben het afwijzen”, zei premier Winfried Kretschmann van Baden-Württemberg tegen Welt am Sonntag.

Bejaarde Duitsers worden momenteel al ingeënt met andere vaccins. Dat komt omdat experts van de overheid hebben aanbevolen het middel van AstraZeneca alleen te gebruiken bij mensen tussen de 18 en 64. De achterliggende reden is dat bij de studie naar het middel maar een beperkt aantal ouderen meedeed. Daardoor was niet helemaal duidelijk hoe goed het middel werkt bij mensen uit die leeftijdsgroep.

De landelijke autoriteiten hebben Duitsers aangemoedigd zich te laten inenten me het middel van AstraZeneca. De topman van gezondheidsinstituut RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM, zei vrijdag dat uit data uit Israël en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat het middel „heel erg effectief” is. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn noemde het vaccin „veilig en effectief.”

12.34 uur - Viktor Orbán neemt Chinees coronavaccin

De Hongaarse minister-president Viktor Orbán is ingeënt met een coronavaccin dat is ontwikkeld door de Chinese fabrikant Sinopharm, maakte de premier zondag bekend op zijn Facebookpagina. „Ingeënt”, schreef Orbán bij foto’s waarop te zien is dat hij een injectie krijgt en hoe een dokter de verpakking van het vaccin toont.

Hongarije is woensdag begonnen met het inenten van mensen met het Chinese vaccin. Het is het enige land binnen de Europese Unie dat het middel gebruikt, aangezien het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dit vaccin nog niet heeft goedgekeurd. De Hongaarse toezichthouder heeft de entstof wel toegelaten.

Zo’n 275.000 mensen worden gevaccineerd met het middel, maakten de autoriteiten eerder bekend. Hongarije krijgt vanuit de EU vaccins geleverd, maar zet zelf ook nog in op Sinopharm en het Russische Spoetnik-V.

Orbán zei woensdag dat mensen zich moeten laten inenten, omdat er anders geen versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. De situatie is volgens de premier nog niet goed genoeg om maatregelen af te zwakken.

9.22 uur -Arrestaties bij anti-lockdownprotest

De Deense politie heeft acht arrestaties verricht bij een anti-lockdownprotest in Kopenhagen. In de hoofdstad waren volgens de autoriteiten zo’n 1200 mensen de straat opgegaan. Het ging om het eerste grote protest sinds de regering afgelopen week een gedeeltelijke versoepeling van de coronamaatregelen aankondigde. Die gaat volgens de oppositie niet ver genoeg.

De protestbijeenkomst van zaterdagavond verliep overwegend vreedzaam. Een groep die zich ’Men in Black’ noemt had opgeroepen tot de manifestatie op het plein bij het stadhuis. De politie arresteerde onder meer mensen voor het afschieten van vuurwerk en ordeverstoringen.

In Denemarken eisen sommige critici van het regeringsbeleid dat lockdownmaatregelen sneller worden afgebouwd. Denen kunnen vanaf maandag wel weer naar sommige winkels en er mogen meer mensen meedoen aan sportevenementen in de buitenlucht. Veel andere maatregelen zijn verlengd tot begin april, waaronder ook de sluiting van horecazaken.

Het was zaterdag precies een jaar geleden dat Denemarken voor het eerst een coronabesmetting vaststelde. Sindsdien heeft het Noord-Europese land meer dan 200.000 coronagevallen en ongeveer 2350 sterfgevallen gemeld. Denemarken hoopt op termijn 100.000 inwoners per dag te kunnen vaccineren tegen het virus, als daar voldoende vaccins voor beschikbaar zijn.

10. 39 uur - Argentijnen de straat op tegen vaccinatievoorrang vip’s

Duizenden Argentijnen zijn in Buenos Aires de straat opgegaan vanwege een schandaal over prominenten die voorrang kregen bij het vaccineren. Betogers hadden borden meegenomen met opschriften als „geef me mijn vaccin” en „stop met het verspillen van ons geld.”

Het schandaal kostte deze maand minister van Volksgezondheid Ginés González García de kop. Zijn vrienden zouden met voorrang zijn ingeënt tegen het coronavirus. Dat kwam uit toen een vriend van de minister, een 71-jarige journalist, daar op de radio over vertelde.

In Argentinië kwam aanvankelijk alleen medisch personeel in aanmerking voor een coronavaccin. Sinds afgelopen woensdag worden ook sommige ouderen gevaccineerd. De overheid heeft inmiddels een lijst vrijgegeven met namen van tientallen mensen die buiten de officiële vaccinatiecampagne om alvast een vaccin kregen. Het gaat onder meer om oud-president Eduardo Duhalde en zijn gezin.

Argentijnen reageerden woest op de affaire. „Ze begonnen met het inenten van vrienden van de overheid. Dat is ongepast. Ze stelen de levens van anderen”, klaagde een betoger. Demonstranten hadden ook lijkzakken met namen van gevaccineerde prominenten opgehangen in de buurt van het kantoor van de president, die daar ontstemd op reageerde.

Het 44 miljoen inwoners tellende Argentinië heeft tot dusver 1.2 miljoen doses ontvangen van het Russische Spoetnik V-vaccin, 580.000 doses van het in India geproduceerde Covishield en 904.000 doses van het middel van het Chinese Sinopharm. De nieuwe minister van Volksgezondheid Carla Vizzotti beloofde dat de vaccinatiecampagne eerlijk zal verlopen.

Andere Zuid-Amerikaanse landen zijn in de ban van vergelijkbare affaires. In Ecuador stapte vrijdag minister van Volksgezondheid Juan Carlos Zevallos op vanwege vermeende misstanden. In Peru zouden honderden prominenten voor hun beurt zijn ingeënt, onder wie oud-president Martin Vizcarra.

6.54 uur - Amerika geeft groen licht aan Janssen-vaccin

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) adviseert het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen toe te laten op de Amerikaanse markt. Het middel kan nu snel worden ingezet om miljoenen mensen in te enten.

Johnson & Johnson (J&J), de Amerikaanse eigenaar van Janssen, is meteen na het besluit begonnen met de distributie van de vaccins in de VS. Janssen kan direct 4 miljoen doses leveren aan de Amerikanen. Eind maart moeten er volgens J&J 20 miljoen doses over heel de Verenigde Staten zijn toegediend en voor eind juni van dit jaar is het streefgetal 100 miljoen toegediende vaccins.

De FDA adviseert het vaccin alleen toe te dienen aan mensen van 18 jaar en ouder. Eerder had de FDA het middel al veilig genoemd en voor ongeveer 72 procent effectief. Een noodgoedkeuring stond daarmee niets meer in de weg.

Het groene licht werd gegeven een dag nadat een comité van onafhankelijke deskundige goedkeuring voor het vaccin had gegeven aan de FDA. De goedkeuring is een stimulans voor de Amerikaanse vaccinatiecampagne, die na een trage uitrol weer op gang is gekomen. Ongeveer 47,2 miljoen mensen hebben ten minste één dosis van een Covid-19-vaccin ontvangen, aldus de Gezondheidsdienst CDC.

Het Janssen-vaccin kan op koelkasttemperatuur worden bewaard. Ook hoeft er met het Leidse middel maar één prik te worden gezet, in tegenstelling tot de vaccins van Pfizer en Astra/Zeneca die eerder zijn toegelaten.

Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De Europees toezichthouder EMA wil het op 11 maart goedkeuren, zo is vernomen bij de EU. De Europese Commissie liet al weten dat het vaccin van Janssen vanaf april geleverd wordt in de EU. Brussel heeft een deal voor 200 miljoen doses, met een optie voor nog eens 200 miljoen.

6.45 uur - Duitsland meldt iets minder dan 8.000 nieuwe besmettingen

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt zondag 7890 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er minder dan de afgelopen twee dagen, toen het RKI ongeveer 10.000 nieuwe positieve tests meldde.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen staat nu op 2.442.336. Het dodental is zondag met 157 gestegen naar 70.045.

6.30 uur - Tsjechië verzoekt Rusland om leveringen Spoetnik V-vaccin

De Tsjechische president Milos Zeman heeft de Russische president Vladimir Poetin gevraagd om leveringen van het Russische coronavaccin Spoetnik V. Hoewel het vaccin nog moet worden goedgekeurd in zijn land, rekent Zeman dat zijn Tsjechië het vaccin kan gaan gebruiken.

Zeman meent dat goedkeuring door het Tsjechische staatsinstituut voor medicijncontrole genoeg is om de bevolking te kunnen gaan inenten met Spoetnik V. Premier Andrej Babis zegt echter dat officiële goedkeuring van het Europese Medicijnagentschap EMA ook nodig is om dit nog te kunnen doen.

In Tsjechië luiden steeds meer kritische stemmen over het volgens hen te trage vaccinatieprogramma in het land. Van de 10,7 miljoen inwoners zijn er tot nu toe bijna 650.000 gevaccineerd met inentingen van Moderna, AstraZeneca en Pfizer/BioNTech.

Rusland keurde het eigen vaccin afgelopen zomer goed voor gebruik. Uit onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Lancet, zou zijn gebleken dat Spoetnik V 91,6 procent effectief is tegen het coronavirus. Het land beweert dat het Russische vaccin al in dertig landen wordt gebruikt. Hongarije begon het middel deze maand te gebruiken, als eerste lidstaat van de Europese Unie.