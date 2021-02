LIVE | Toezichthouder VS laat Janssen-vaccin toe voor gebruik

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

6.54 uur - Amerika geeft groen licht aan Janssen-vaccin

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) adviseert het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen toe te laten op de Amerikaanse markt. Het middel kan nu snel worden ingezet om miljoenen mensen in te enten.

Johnson & Johnson (J&J), de Amerikaanse eigenaar van Janssen, is meteen na het besluit begonnen met de distributie van de vaccins in de VS. Janssen kan direct 4 miljoen doses leveren aan de Amerikanen. Eind maart moeten er volgens J&J 20 miljoen doses over heel de Verenigde Staten zijn toegediend en voor eind juni van dit jaar is het streefgetal 100 miljoen toegediende vaccins.

De FDA adviseert het vaccin alleen toe te dienen aan mensen van 18 jaar en ouder. Eerder had de FDA het middel al veilig genoemd en voor ongeveer 72 procent effectief. Een noodgoedkeuring stond daarmee niets meer in de weg.

Het groene licht werd gegeven een dag nadat een comité van onafhankelijke deskundige goedkeuring voor het vaccin had gegeven aan de FDA. De goedkeuring is een stimulans voor de Amerikaanse vaccinatiecampagne, die na een trage uitrol weer op gang is gekomen. Ongeveer 47,2 miljoen mensen hebben ten minste één dosis van een Covid-19-vaccin ontvangen, aldus de Gezondheidsdienst CDC.

Het Janssen-vaccin kan op koelkasttemperatuur worden bewaard. Ook hoeft er met het Leidse middel maar één prik te worden gezet, in tegenstelling tot de vaccins van Pfizer en Astra/Zeneca die eerder zijn toegelaten.

Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De Europees toezichthouder EMA wil het op 11 maart goedkeuren, zo is vernomen bij de EU. De Europese Commissie liet al weten dat het vaccin van Janssen vanaf april geleverd wordt in de EU. Brussel heeft een deal voor 200 miljoen doses, met een optie voor nog eens 200 miljoen.

6.45 uur - Duitsland meldt iets minder dan 8.000 nieuwe besmettingen

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt zondag 7890 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er minder dan de afgelopen twee dagen, toen het RKI ongeveer 10.000 nieuwe positieve tests meldde.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen staat nu op 2.442.336. Het dodental is zondag met 157 gestegen naar 70.045.

6.30 uur - Tsjechië verzoekt Rusland om leveringen Spoetnik V-vaccin

De Tsjechische president Milos Zeman heeft de Russische president Vladimir Poetin gevraagd om leveringen van het Russische coronavaccin Spoetnik V. Hoewel het vaccin nog moet worden goedgekeurd in zijn land, rekent Zeman dat zijn Tsjechië het vaccin kan gaan gebruiken.

Zeman meent dat goedkeuring door het Tsjechische staatsinstituut voor medicijncontrole genoeg is om de bevolking te kunnen gaan inenten met Spoetnik V. Premier Andrej Babis zegt echter dat officiële goedkeuring van het Europese Medicijnagentschap EMA ook nodig is om dit nog te kunnen doen.

In Tsjechië luiden steeds meer kritische stemmen over het volgens hen te trage vaccinatieprogramma in het land. Van de 10,7 miljoen inwoners zijn er tot nu toe bijna 650.000 gevaccineerd met inentingen van Moderna, AstraZeneca en Pfizer/BioNTech.

Rusland keurde het eigen vaccin afgelopen zomer goed voor gebruik. Uit onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Lancet, zou zijn gebleken dat Spoetnik V 91,6 procent effectief is tegen het coronavirus. Het land beweert dat het Russische vaccin al in dertig landen wordt gebruikt. Hongarije begon het middel deze maand te gebruiken, als eerste lidstaat van de Europese Unie.