Ook mannen wagen zich op de Negenmaandenbeurs: ’Ik ben hier uit vrije wil, hoor’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Een draagdoek kost al gauw een paar honderd euro. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Amsterdam - Hoewel de regels omtrent het opnemen van geboorteverlof sinds 2020 zijn versoepeld en de traditionele rolverdeling in geëmancipeerd Nederland naar verluidt op z’n retour is, zijn er op de Negenmaandenbeurs nog steeds opvallend weinig mannen te bekennen. Desondanks ontfermen (toekomstige) vaders zich steeds meer over de opvoeding van hun kroost, zo menen experts.