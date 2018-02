Amateurwedstrijd loopt uit de hand, speler bewusteloos

Het gedonder begon toen vlak voor tijd een speler van HVC een rode kaart kreeg. „De stoppen sloegen volkomen door bij de betreffende speler”, aldus WV-HEDW-voorzitter Ronald Nijsen op de clubwebsite.

Bij de Amsterdamse vereniging zouden in totaal vier spelers flinke klappen hebben gekregen, van zowel twee HVC-spelers als een toeschouwer. Een van deze spelers was zelfs een tijdje bewusteloos, zegt Nijsen. Er zijn drie verdachten tegengehouden, meldt AT5.

Aangifte

Nijsen is er helemaal klaar mee. „Dit moet echt een keer stoppen. We wensen de spelers van de Zondag 1 sterkte bij de verwerking van het volledig onnodig ontsporen van wat een lekker potje voetbal op een mooie zondagmiddag had moeten worden. Fysiek gelukkig geen grote ellende - zo lijkt het - maar dit had echt veel erger af kunnen lopen.”

Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan bij de politie. HVC is in afwachting van het onderzoek door de KNVB, meldt RTV Utrecht. Afhankelijk daarvan worden maatregelen genomen tegen de betreffende spelers.