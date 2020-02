Belastingaangifte mogelijk niet meer gratis

Bedrijven moeten sinds dit jaar betalen om in te kunnen loggen voor de belastingaangifte. Voor burgers is dat via DigiD nog altijd gratis. Maar daar komt in de toekomst mogelijk verandering in. Als er voor burgers ook een inlogmiddel komt ’zal dat mogelijk tot kosten leiden’, zegt Knops. „Hoe hoog deze zijn, is nu nog niet bekend.”

VVD-Kamerlid Middendorp vindt dat aangifte doen voor burgers en bedrijven gratis moet zijn, maar dat wil de minister niet toezeggen. „Ik kan dat voor de toekomst niet beloven.”

Bedrijven moeten 30 tot 45 euro per jaar gaan betalen voor het inlogsysteem, dat door private partijen wordt geleverd. Knops benadrukt dat ze daarmee niet alleen de belastingaangifte kunnen bereiken, maar ook met steeds meer andere overheidsdiensten kunnen communiceren. In tegenstelling tot bij bedrijven, zegt Knops bij burgers wel te kunnen sturen op hoe hoog de kosten worden.