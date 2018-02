Veel staatslieden bij herdenking Lubbers

Bij de dienst waren alle nog levende oud-premiers aanwezig: Dries van Agt, Wim Kok en Jan Peter Balkenende. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb, loco-burgemeester Joost Eerdmans en oud-burgemeester Bram Peper bewezen in de kathedraal hun plaatsgenoot de laatste eer.

Prominente CDA'ers Elco Brinkman, Hans van den Broek, Wim Deetman en huidig CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma woonden de bijeenkomst eveneens bij. Ook vice-premier Hugo de Jonge, staatssecretaris Ank Bijleveld en minister Wopke Hoekstra waren aanwezig bij de dienst. Tevens was een delegatie van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR uit Genève aanwezig.

Wim Kok, oud-politicus en voormalig vakbondsbestuurder, voorafgaand aan de herdenkingsdienst voor de overleden oud-premier Ruud Lubbers. Ⓒ ANP

Verder waren ongeveer 650 vrienden, kennissen en andere relaties van de familie Lubbers alsmede oud-bewindslieden uit de kabinetten-Lubbers I, II en III in de kathedraal.

Lubbers, die vorige week overleed, is na de dienst begraven op de begraafplaats Laurentius in Rotterdam-Crooswijk. Dat gebeurde te midden van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, aldus de RVD.

In verband met de uitvaart van de staatsman hingen de vlaggen op veel overheidsgebouwen dinsdag halfstok. Premier Mark Rutte stelde hiervoor een vlaginstructie vast.

Maandagmiddag namen enkele honderden mensen al afscheid van Lubbers.

Ruud Lubbers overleed vorige week woensdag op 78-jarige leeftijd in aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen in zijn woonplaats Rotterdam. De CDA'er was van 1982 tot 1994 minister-president en leidde drie kabinetten. Ook was hij als informateur twee keer betrokken bij de vorming van een nieuw kabinet, in 2006 en 2010.

Maandagmiddag hebben enkele honderden mensen al afscheid genomen van Lubbers.

Ruud Lubbers overleed vorige week woensdag op 78-jarige leeftijd in aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen in zijn woonplaats Rotterdam. De CDA'er was van 1982 tot 1994 minister-president en leidde drie kabinetten. Ook was hij als informateur twee keer betrokken bij de vorming van een nieuw kabinet, in 2006 en 2010.