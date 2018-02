D66: Parkfestivals in gevaar

Vorige week werd in de Amsterdamse gemeenteraad het evenementenbeleid van de gemeente besproken. Uit een motie van GroenLinks, die door de linkse meerderheid gesteund werd, komt naar voren dat jaarlijks, voorafgaand aan en na afloop van het evenementenseizoen een bodemmeting moet worden uitgevoerd. Zo kunnen de effecten van evenementen op de bodem worden gevolgd.

Rustperiode

Daarnaast moet in de parken, waar de bodem niet verhard is, voortaan „een rustperiode van zes weken” worden aangehouden, tenzij expliciet kan worden uitgelegd en gerechtvaardigd waarom daarvan wordt afgeweken. Vooral over de rustperiode van zes weken vallen raadsleden van D66. Zij vrezen dat festivals door het ’GroenLinkse-parkrustplan’ geen doorgang meer vinden.

„Kwakoe, Milkshake en de Parade zijn van grote waarde voor Amsterdam. Absurd dat Groenlinks deze festivals op deze manier de nek omdraait”, reageert raadslid Marijn Bosman. „Het Westerpark is nota bene aangelegd als cultuurterrein, het is geen beschermd oerwoud. De zomerperiode van Nederland is kort. Een rustperiode van zes weken betekent een einde voor een groot deel van het festivalprogramma van Amsterdam. Dat moeten we niet willen.”

Maar GroenLinks-raadslid Jorrit Nuijens wijst erop dat elk festival met een hoog bezoekersaantal gevolgen heeft voor de parken. „We moeten de criteria die gelden gewoon toepassen. Als je net 15.000 man in het Westerpark hebt gehad, kun je niet zonder bodemmeting binnen een maand weer 15.000 mensen toelaten.”