Minister hekelt wangedrag in het ov, harde aanpak volgt

Mensen gedragen zich volgens haar soms agressief en „denken dat het grappig is om op knopjes en deurklinken te hoesten en niezen.” In het ergste geval zijn conducteurs en buschauffeurs in het gezicht gespuugd. „Daar wordt keihard tegen opgetreden. Het is niet acceptabel”, zei de minister. Ze verwees naar een celstraf van acht weken die een man kreeg opgelegd omdat hij een chauffeur in het gezicht had gespuugd.

Gebruik ov ’niet voor uitstapje’

Van Nieuwenhuizen benadrukte dat mensen het openbaar vervoer alleen moeten gebruiken als het echt nodig is, ook in het paasweekend. „Gebruik het niet voor een uitstapje. Daar is het niet voor bedoeld.” De treinen en bussen zijn nu vooral nodig om mensen te vervoeren die in essentiële beroepen en bedrijven werken, zei ze. Ook moeten mensen in het ov altijd 1,5 meter afstand houden.