Opnieuw onrustig in de VS: hoofdkantoor CNN bestormd

In veel grote steden gingen duizenden mensen vrijdag opnieuw de straat op om te protesteren. In New York verzamelden veel betogers zich bij het indoor-sportstadion Barclays Center. Er werden tientallen arrestaties verricht en wegen werden afgezet. In Detroit gingen mensen de straat op met borden met daarop „Beëindig politiegeweld” en „Ik blijf schreeuwen totdat iedereen kan ademen.”

In een emotionele toespraak riep Bernice King, dochter van Martin Luther King, mensen op naar huis te gaan. „De enige manier waarop we krijgen wat we echt willen, is door geen geweld te gebruiken”, sprak ze.

Recent arresteerde de politie van de staat Minnesota CNN-presentator Omar Jimenez met zijn medewerkers tijdens een uitzending in Minneapolis. De tv-ploeg werd aangehouden terwijl verslag werd gedaan van de rellen in de stad, meldde CNN. Ze zouden hebben geweigerd gehoor te geven aan een bevel zich te verwijderen van de plek waar ze aan het filmen waren. CNN berichtte later dat ze na korte tijd werden vrijgelaten.

Het is al dagenlang erg onrustig in de Verenigde Staten. De protesten en rellen zijn een reactie op de dood van de 46-jarige zwarte man George Floyd. Hij werd maandag gearresteerd en tijdens de arrestatie plaatste een witte agent minutenlang zijn knie op de keel van Floyd. Die overleed aan de gevolgen daarvan in het ziekenhuis.

De agent die op de nek knielde van Floyd is inmiddels aangehouden. Justitie in het Amerikaanse Hennepin County (Minnesota) stelt dat Derek Chauvin, die al was ontslagen, verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de ongewapende man.