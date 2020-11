Sigaretten vanaf 2024 niet meer in supermarkten

Een speciaal onderzoek komt er naar Primera-achtige winkels. Het plan is om ook uit hun schappen tabak te weren, maar eerst moet volgend jaar onderzocht worden of een tabaksverbod niet hun faillissement betekent.

De nieuwe maatregelen zijn een compromis tussen coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU.

Het terugdringen van roken werd in 2018 vastgelegd in het zogeheten preventieakkoord, waarin ook overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan banden werd gelegd. Een verkoopverbod van tabak stond er niet in. Sindsdien voeren vooral CDA en CU de druk op om het toch ingevoerd te krijgen.

Eigenlijk wilden deze twee partijen dat de verkoop van tabak dit jaar al verboden zou zijn in tankstations en supermarkten. Dat is na coalitieoverleg later geworden.

Besloten is dat de online verkoop van tabak per 2023 stopt, in 2024 in supermarkten. Na 2030 moeten ook tankstations er gefaseerd aan geloven en mogelijk ook tijdschriftenwinkels die sigaretten verkopen, de zogeheten tabak- en gemakszaken. Wel moet eerst onderzocht worden of dat voor die laatste categorie niet de doodsteek betekent. Een onderzoek daarnaar moet in 2021 worden gedaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat rookwaar alleen nog in tabakspeciaalzaken over de toonbank mag.