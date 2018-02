Straffen in Nijmeegse scooterzaak definitief

De twee wilden in 2010 een overval plegen op een hotel en waren op de vlucht voor de politie toen de fatale aanrijding gebeurde. De zaak werd juridisch complex omdat de twee elkaar aanwezen als bestuurder terwijl er geen verder bewijs was.

Het hof in Arnhem sprak vanwege deze onduidelijkheid de twee in 2012 vrij van het (mede)plegen van de dodelijke aanrijding. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in cassatie, waarna de Hoge Raad bepaalde dat het gerechtshof in Den Bosch de zaak opnieuw moest behandelen.

Dat hof veroordeelde de twee voor het medeplegen van dood door schuld in het verkeer. De Hoge Raad is het met dat vonnis eens.