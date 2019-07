Mogelijk haardverbod in nieuwbouwwijk

De D66-bewindsvrouw schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze een ’stookalarm’ wil invoeren voor dagen met ’ongunstig weer’. Verder schrapt het kabinet de subsidies op duurzame pelletkachels per 1 januari 2020.

Het ministerie laat weten dat de details van ’houtstookvrije wijken’ nog nader onderzocht moeten worden door Den Haag en gemeenten. „Het gaat om nieuw te bouwen wijken”, legt een woordvoerder uit. „Komend najaar komt er meer duidelijkheid.”

Houtskool

Het ministerie meldde eerder aan De Telegraaf dat ook de vuurkorf en barbecue (op houtskool) vallen onder het plan om houtstook te verbieden in bepaalde wijken. Dinsdagavond laat krabbelde het departement terug. Een woordvoerster laat nu namens de staatssecretaris weten dat het alleen gaat om warmtebronnen in huis. Het gaat dan om bijvoorbeeld pelletkachels en de traditionele open haard.