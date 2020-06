36 katten uit vervuilde woning gehaald

In de woonkamer van twaalf vierkante meter werden dertig katten aangetroffen. Voor hen was één kattenbak beschikbaar.

De inspecteur ter plaatse merkte dat ammoniaklucht in sterke mate aanwezig was in de woning. Er was dan ook geen frisse lucht of andere ventilatie. Deze combinatie bemoeilijkte het ademhalen.

De woning was niet alleen sterk vervuild, maar er waren ook veel ’gevaarlijke- en scherpe uitstekende delen’, zo schrijft Meldpunt 144 op Facebook.

De katten, uit verschillende leeftijdsgroepen, werd de nodige zorg onthouden. Een aantal dieren was vermagerd of verwond. Een dierenarts constateerde dat er sprake was van ’overbevolking’.

Wanneer en in welke plaats de dieren werden aangetroffen is niet bekend gemaakt.