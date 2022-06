Londense politie arresteert twee mannen wegens poging tot handel in organen van kind

Binnenland

’Bekende Nederlandse crimineel vermoord in Namibië’

De Nederlander die maandag is doodgeschoten in Swakopmund in Namibië blijkt een bekende crimineel te zijn. Dat melden althans politie en media in het Afrikaanse land. Het zou gaan om de 54-jarige Roland Masolijn, die eerder werd veroordeeld voor moord en in verband is gebracht met een andere verdwij...