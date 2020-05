Baby-olifantje mogelijk overleden, slechtziende wolven inslapen

„De wolven konden bijvoorbeeld hun voedsel zeer moeilijk vinden”, meldt het Utrechtse dierenpark maandag op zijn website. Hierdoor bleven ze achter in „groei en zelfstandigheid.” Het werd steeds duidelijker hoe ernstig de afwijking was. Daarom is „op basis van dierenwelzijn besloten de wolven te laten inslapen.”

Dierenverzorgers vrezen ook dat de ongeboren baby van olifant Indra in de buik overleden is. Ze is al geruimte tijd drachtig.