Omgevallen kraan boort gat in dak studentensociëteit Rotterdam

Er vielen geen gewonden, laat de politie weten. Dat het slechter had kunnen aflopen, is op beelden van na het incident te zien. De kraan boorde een flink gat in het dak van de woning aan de Infirmeriestraat in Rotterdam-Kralingen.

Het kraanbedrijf gaat het grote gevaarte weer terug op zijn plek manoeuvreren en onderzoeken hoe het rode gevaarte om kon vallen.