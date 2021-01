Kabinet wil OMT-advies over avondklok vanwege Britse variant

Het is nog niet bekend wanneer het advies verwacht wordt of wanneer de maatregel eventueel in zou gaan, mocht er een positief advies over komen. Wel is het dus zo goed als zeker dat er geen avondklok wordt aangekondigd tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond.

Weerstand

De maatregel kan op veel weerstand rekenen. Burgemeesters en politiebonden zien het niet zitten omdat ze problemen met de handhaving voorzien. Ook in de politiek kan het plan nu op weinig enthousiasme rekenen. Onder meer regeringspartij D66 zei dinsdag er geen voorstander van te zijn. Een motie tegen de avondklok door de PVV van begin november werd gesteund door de hele Tweede Kamer behalve coalitiepartijen VVD, CDA en CU.

In de aanloop naar de aankomende persconferentie werd al duidelijk dat het kabinet een avondklok weer serieus overweegt. In november vorig jaar en voor de jaarwisseling werd daar ook al over gesproken, maar toen kwam het niet zover. Wel zei RIVM-directeur Jaap van Dissel eerder dat de maatregel kan bijdragen aan „het urgentiegevoel van mensen.”

Eerder dinsdag zei De Jonge dat het kabinet zich „natuurlijk zorgen maakt” over de Britse mutatie van het coronavirus. Hij verwees naar Engeland, waar de ziekenhuizen vol liggen nu het nieuwe virus daar rondgaat. „Dat is natuurlijk heel griezelig.” De Jonge waarschuwde dat we ook in Nederland nog niet van corona af zijn en „we echt nog een paar ferme maanden voor de boeg hebben.”