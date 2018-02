School Oosterhout in shock na zelfmoordpoging

De vraag is hoe het zover heeft kunnen komen. „Bij meiden wordt stiekemer gepest. Via DM, via WhatsApp. Alles valt te verwijderen”, zegt Naomi (17) tegen BN De Stem. „Het is moeilijker te merken.”

De zestienjarige Sisley, die op het Hanze College zit, kreeg in het begin van het schooljaar wel wat van de pesterijen mee. Het zou gaan om een groep meiden. „Ze noemden haar dik en lelijk, bijvoorbeeld. Ik snap er niks van. Het is echt heel sneu dat dit is gebeurd.” Ze vindt dan ook dat er te weinig actie vanuit de school is gekomen. „Ik snap niet dat docenten niet eerder ingegrepen hebben. Zoiets merk je toch ook in de klas? Helemaal als een meisje met pillen in de tas binnenkomt. Dan zie je toch dat iemand het helemaal heeft gehad? Misschien zijn ze bang dat ze de groep niet aankunnen.”

Nadija van Mouk, die haar dochter altijd afzet op het schoolplein, denkt dat het meeste pestgedrag gebeurt buiten het schoolplein. „Via de telefoon sturen ze elkaar van alles. In die zin kan je de school ook niet geheel verwijten dat dit gebeurd is. Je kan niet overal zicht op hebben: het zijn ook maar mensen.”