Verdachte nu ook officieel aangeklaagd voor ontvoering Australische kleuter Cleo

CANBERRA

Kelly is de enige verdachte in een zaak die wekenlang veel aandacht kreeg in Australië. De 4-jarige Cleo verdween tijdens een kampeertocht 's nachts uit haar tent en is later teruggevonden in een woning in de westelijke kustplaats Carnarvon. Ze was naar verluidt met speelgoed aan het spelen toen de politie een inval deed. Kelly zou zelf op straat zijn gearresteerd.

De politie denkt dat de 36-jarige Kelly de kleuter vorige maand heeft gekidnapt op het kampeerterrein waar ze met haar gezin verbleef. Hij heeft de rechtbank van Carnarvon niet gevraagd om hem voorwaardelijk vrij te laten en hoefde daarom volgens ABC ook niet aan te geven of hij de beschuldigingen wil tegenspreken. Zijn voorarrest is verlengd tot 6 december.

De 36-jarige man die vastzit voor de ontvoering van de Australische kleuter Cleo Smith, handelde waarschijnlijk alleen, meldt de politie. De man wordt mogelijk donderdag al aangeklaagd.

Kleuter Cleo werd woensdag na een grote zoekactie teruggevonden in de slaapkamer van een huis. Australië was weken in de ban van de zoektocht naar het meisje. Ze verdween 19 dagen geleden tijdens een kampeertocht ’s nachts uit een tent.

Rechercheur Rod Wilde, die het onderzoek naar de verdwijning leidde, vertelde donderdag aan verslaggevers dat de verdachte naar het ziekenhuis moest worden overgebracht wegens verwondingen die hij had opgelopen nadat hij was gearresteerd. Volgens Britse krant The Sun is de man nog een twee keer naar het ziekenhuis gebracht. De man zou zichzelf hebben verwondt. De man wordt momenteel door de politie verhoord, het is nog onduidelijk waar hij precies voor wordt aangeklaagd.

Cleo is ook naar het ziekenhuis overgebracht voor onderzoek, maar bleek geen fysieke verwondingen te hebben overgehouden aan haar ontvoering. Daarna mocht ze met haar ouders naar huis, waar ze een bezoekje kreeg van inspecteur. Tegen lokale media vertelt hij over het bezoek: „Ze was aan het spelen in de tuin: ze was enthousiast, ze lachte. Ze was een ijsje aan het eten, en kwam me vertellen dat alles plakte: het was gewoon geweldig.” De moeder van Cleo, Ellie, schreef op Instagram dat „ons gezin weer intact is.”

Ⓒ EPA

Onderzoek leidde de politie uiteindelijk naar een huis in de plaats Carnarvon, op slechts enkele minuten van de plek waar Cleo woont met haar familie. In een kort filmpje van de politie was al te zien dat het meisje in de armen van een agent wordt weggedragen. „We nemen je mee naar je papa en mama. Is dat goed?”, vroeg een andere politieman aan Cleo, die knikte.

De Australische politie heeft beelden gedeeld van het moment waarop de 4-jarige Cleo gered wordt.