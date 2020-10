Prinsessen Amalia en Alexia vanavond pas weg uit Griekenland

Tot nu toe is steeds aangenomen dat koning en koningin afgelopen zaterdag met hun drie dochters terugkeerden van hun Griekse vakantiebestemming. De vorst en vorstin repten in hun verklaring van afgelopen vrijdagavond niet van een gedeeltelijke terugkeer van het gezin. „We zullen onze vakantie afbreken”, zei het paar toen nog. Dit blijkt dus slechts om een deel te gaan van het gezin.

Op de beelden van de snelle terugkeer op het paleis zaterdagavond waren de koning en de koningin te zien alsmede een prinses. Zij zaten allemaal aan de kant van waar de fotografen en cameramensen stonden. Toen viel op dat de koning geen mondkapje droeg of een veiligheidsgordel. Hierdoor was er weinig oog meer voor wie er verder allemaal in het geblindeerde busje zat.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst waren er geen tickets beschikbaar voor het hele gezin.

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Arianne. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Er is zaterdag bewust gekozen om de twee prinsessen dinsdag te laten vliegen. Het is niet zo dat het vliegtuig vol zat op eerdere dagen.

Fiasco

De nieuwste onthulling is een toevoeging aan het royale debacle rond de vakantie van de Oranjes. Afgelopen vrijdag ontstond paniek in het kabinet toen bleek dat de koning onderweg was naar Griekenland, terwijl ministers de bevolking juist hadden opgeroepen om de herfstvakantie zoveel mogelijk thuis te laten doorbrengen.

Vicepremier Hugo de Jonge en de verantwoordelijk woordvoerder van de RVD veinsden niets te weten van een koninklijke vakantie. In werkelijkheid was het voornemen van de koning om een tripje naar het zonnige Griekenland te maken op dat moment wel degelijk bekend bij de RVD. De dienst besprak het met De Jonge voorafgaand aan de persconferentie, naar aanleiding van een tweet over het regeringstoestel, dat klaarstond voor vertrek. Het zou op dat moment niet bekend zijn of de koning daadwerkelijk zou gaan.

Tweede Kamer

Nadat bleek dat de koning inderdaad vertrokken was ontstond veel rumoer over de trip, zowel onder de bevolking als in de Tweede Kamer. Ook in het kabinet werd met ergernis kennisgenomen van de vakantie in coronatijd. Geschrokken van de boosheid in Nederland, verklaarden koning en koningin dat ze vanwege de discussie over hun vakantie terugkeerden. Op geen moment lieten ze blijken spijt te hebben van hun besluit om op vakantie te gaan.

Koning Willem-Alexander en prinses Amalia op archiefbeeld. Ⓒ ANP / HH

Na de chaos moest de premier door het stof, omdat hij ministerieel verantwoordelijk is voor het doen en laten van de koning. Hij verklaarde een inschattingsfout te hebben gemaakt.

Tot vanavond zweeg de RVD over het feit dat het afbreken van de vakantie op dat moment slechts gold voor koning, koningin en een prinses. Dat het nieuws bekend is geworden omdat medepassagiers de prinsessen herkenden, doet vermoeden dat men ook niet van plan was hier zelf mee naar buiten te komen. Ook nu valt in kabinetskringen verrassing en verbazing te horen over het nieuws.

Naar verluidt volgt er in Den Haag een stevige evaluatie over het vakantiedrama voor betrokkenen. De vraag is of het paleis daar ook in wordt betrokken.