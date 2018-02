Celstraffen in grote mensensmokkelzaak

De rechtbank in Zwolle acht bewezen dat hoofdverdachte Zeiad D. leiding gaf aan de smokkelbende. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de bende 370 Syriërs gesmokkeld heeft. De rechters zien bewijs voor in ieder geval de smokkel van 58 personen. De bendeleider kreeg vijf jaar cel opgelegd. Tegen hem was zeven jaar gevangenis geëist.

Via tussenpersonen werden vluchtelingen geronseld. Vanuit Nederland reden busjes van de bende naar Italië, Griekenland en Hongarije om deze migranten op te pikken. Voor honderden euro’s per persoon werden ze naar onder meer Nederland, Denemarken en Zweden vervoerd.

De bendeleider moet bovendien 181.000 euro aan de staat betalen. Dat is de winst die de bende met de smokkel maakte. Zijn broer Khalid D. kreeg twee jaar cel, waarvan vijftien maanden voorwaardelijk. Hij had een kleinere rol in de organisatie. Feras A. kreeg vier jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk. Hij werd gezien als de ’bankier’ van de bende en had vervalste identiteitspapieren in bezit. De vierde verdachte, Aram H., kreeg drie jaar cel opgelegd, waarvan twee jaar voorwaardelijk.