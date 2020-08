Minister Schouten haalt omstreden veevoermaatregel van tafel

Boeren demonstreren in de buurt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). FDF en boerenorganisatie Agractie voeren actie tegen de omstreden veevoermaatregel van Landbouwminister CarolaSchouten. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een verplichte aanpassing aan het krachtvoer dat melkveehouders hun dieren geven, is definitief van tafel. De maatregel was bedoeld om de stikstofuitstoot van de sector te verminderen, maar levert in dat verband te weinig op. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.