Cel voor Britse man na vondst 1477 kilo cocaïne in Vlissingen

De havenarbeider scheidde de pallets met bananen waarvan hij dacht dat ze de drugs bevatten bij aankomst in de Britse havenstad. Ⓒ ANP

PORTSMOUTH/VLISSINGEN - Een havenarbeider uit de Britse stad Portsmouth is maandag veroordeeld tot 21 jaar cel omdat hij betrokken was bij een poging tot het importeren van 1477 kilo cocaïne. Volgens het Britse National Crime Agency (NCA) werd de drugs vorig jaar in de haven van Vlissingen onderschept door de Nederlandse politie.