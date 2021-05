’Versoepelingen vanaf 19 mei: sportscholen, zwembaden, pretparken en dierentuinen weer open’

Het besluit om stap twee van het openingsplan te zetten, is wel onder voorbehoud. Maandag 17 mei weegt het kabinet nog de laatste stand van zaken om definitief te besluiten over het doorgaan van de versoepelingen. „Het ziet er goed uit”, zegt een bron bij het kabinet.

Behalve voor ’doorstroomlocaties’ buiten komt er ook een verruiming voor buitensport, toneelclubs en muziekscholen. Voor bioscopen, theaters, en grootschalige evenementen, bijvoorbeeld sportwedstrijden met veel publiek, is het waarschijnlijk nog te vroeg, omdat de wet die toegangstesten mogelijk maakt nog wacht op goedkeuring van de Eerste Kamer.

Advies OMT

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet pas verder te versoepelen als het aantal ziekenhuisopnames met 20 procent is gedaald. Dat is nog niet het geval. „Maar volgende week moeten we een eind in de goede richting zitten”, zegt een betrokkene. „We nemen het advies van het OMT ter harte”, zei minister Grapperhaus (Justitie) na corona-overleg met collega De Jonge, premier Rutte en RIVM-baas Van Dissel. „Maar ook bij de eerste stap hebben we het aangedurfd om iets meer risico te nemen. We kijken daar nu nog wat scherper naar.”

„Versoepelen mag namelijk niet aanleiding vormen tot versloffen”, zegt De Jonge. Hij wijst erop dat de GGD extra clusters van besmettingen ziet na Koningsdag. „Dus ja, de daling in de ziekenhuizen is ingezet, maar het is nog de vraag of die zich voortzet. Als we ons gedrag laten verslappen, dan remt dat de daling. Er zijn in Nederland nog altijd zo’n 170.000 mensen besmettelijk. Dat betekent dat 1 op de 100 mensen het virus zou kunnen overdragen. Dat is geen moment om op het plein te staan hossen.” Volgens de bewindsman lijkt de daling ook geremd door het koude weer van de afgelopen tijd, waardoor het seizoenseffect is uitgebleven.