Twee aanhoudingen voor neerschieten oud-voetballer Abdellaoui

Abdellaoui werd op 6 februari onder vuur genomen op de George Sliekerkade in de Amsterdamse wijk IJburg. De politie trok eerder al de conclusie dat hij niet betrokken was bij een conflict. Zelf zei Abdellaoui dat hij vermoedelijk niet het beoogde doelwit was. De kogels zouden bestemd zijn geweest voor zijn zwager.

Over de aangehouden verdachten en over wat hun mogelijke rol was, kan de politie nu niet meer informatie geven „in het belang van het onderzoek.”