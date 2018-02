Sonja Holleeder over haar toeren, zaak even stilgelegd

Maandag heeft zij een reeks vragen van de rechtbank beantwoord, dinsdag was het de beurt aan Sander Janssen, de advocaat van Willem Holleeder. Ze vertelde over de angst die ze voelde - en nog steeds voelt - voor haar eigen broer.

De sfeer tussen de vragenstellende raadsman en de getuige was al gespannen. Vragen van Holleeders advocaat Sander Janssen maakten Sonja woedend, waardoor zij haar antwoorden soms letterlijk in de microfoon schreeuwde. „Wij moesten normaal blijven doen”, herhaalde Sonja keer op keer, om duidelijk te maken dat ieder afwijkend gedrag tot problemen met Willem leidde. „Als je niet met hem bent, ben je tegen hem. Zo redeneerde hij.”

Sonja raakte diverse keren over haar toeren, waardoor de voorzitter van de rechtbank besloot te pauzeren. „Dan kunt u even op adem komen.”

Willem Holleeder hield zich stil. Zijn lichaamstaal was des te welsprekender. Hij trok zijn wenkbrauwen op, schudde zijn hoofd en schoof op zijn stoel.

Nooit gezellig

Het was nooit gezellig met Willem Holleeder, zei Sonja Holleeder dinsdag. Niet vóór de aanslag op Cor van Hout in 1996 en al helemaal niet daarna. „Er was altijd wel iets”, aldus de zus aan het begin van haar getuigenverhoor.

Sander Janssen, een van de advocaten van Willem Holleeder, wil precies weten welke afspraken Sonja Holleeder als getuige heeft gemaakt met de Staat als het gaat om de erfenis van Cor van Hout. Dinsdag werd duidelijk dat er vorig jaar afspraken met Sonja zijn gemaakt om haar als getuige in vrijheid te laten verklaren, zonder te beducht te hoeven zijn voor eventuele consequenties.

Alles draait daarbij om de criminele erfenis van Cor van Hout, de partner van Sonja Holleeder en de vroegere ’bloedgabber’ van haar broer Willem. Sonja sloot daarover al eerder een deal. Om strafvervolging te voorkomen in een onderzoek naar de erfenis betaalde ze toen 1,1 miljoen aan justitie.

Volgens Sonja zit haar broer Willem achter de moord op Van Hout. Vervolgens zou hij de erfenis van Van Hout willen hebben inpikken. Advocaat Janssen betwist dat en vermoedt dat er door Sonja zelf financiële listen met de nalatenschap zijn uitgehaald. Van Hout werd in 2003 geliquideerd.

Prostitutiepanden Alkmaar

„De afwikkeling van de erfenis vormt het hart van de verklaring van Sonja Holleeder”, aldus Janssen. De nalatenschap bestond onder meer uit prostitutiepanden aan de Achterdam in Alkmaar. Van Hout zou daar losgeld van de Heinekenontvoering in hebben geïnvesteerd.

Janssen: „Dit gaat over het motief dat meneer Holleeder volgens de getuige zou hebben gehad om Cor van Hout te vermoorden. Ik vind dat duidelijk moet worden of deze getuige zit te jokken of niet.” Sonja ontkende dat ze loog.

De rechtbank beslist vrijdag of Janssen zijn zin krijgt. Het getuigenverhoor van Sonja Holleeder is voor onbepaalde tijd opgeschort.

Zitting donderdag

De zitting van donderdag is zonder Sonja. Dan krijgt het OM de gelegenheid om Holleeder door te zagen over zijn verklaringen. En horen we volgens onze rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman vermoedelijk ook delen van de heimelijk opgenomen gesprekken.