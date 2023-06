Twee minderjarigen aangehouden na achtervolging in Lemmer

Enkele uren na de diefstal signaleerde een camera voor automatische kentekenplaatherkenning (ANPR) de auto bij Oosterzee. Daarna zagen agenten de auto rijden op de Brekkenweg in Lemmer. De bestuurder van de auto negeerde het stopteken, waarna er een korte achtervolging ontstond. Deze eindigde op de kruising van de Melkweg en de Straatweg in Lemmer, omdat de jongens zichzelf klemreden.

Na de achtervolging wisten de twee uit de auto te vluchten. Eén van hen kon na een korte achtervolging worden gearresteerd, terwijl de andere persoon zich in de omgeving verstopte. Met behulp van een diensthond werd de andere verdachte gevonden. Deze beet de jongen. De verdachte is behandeld door het ambulancepersoneel. Beide jongens zijn overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. Uit onderzoek moet blijken wat de betrokkenheid is van de twee bij de diefstal van de auto.