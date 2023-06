Eis: 7 jaar tegen asielzoeker die kokende olie over medewerkers azc gooide

Twee keer werd Tarek S. tot ongewenst vreemdeling verklaard. In afwachting van zijn derde asielaanvraag en na bericht over verplaatsing naar een ander centrum pleegt hij in het azc in Sweikhuizen een daad met gruwelijke en levenslange gevolgen voor zijn slachtoffers.

In twee pannen kookt hij op 27 januari 2022 olie, waarna S. opzettelijk het brandalarm af laat gaan en in het trappenhuis op zijn slachtoffers wacht. Een van hen verklaart vervolgens: „Ik stond oog in oog met de bewoner die me gelijk het gevoel gaf dat hij mij daar doelbewust stond op te wachten. Midden op de trap met die pan in zijn handen. Terwijl hij in een voor mij niet te begrijpen taal iets tegen me zei, spraken zijn ogen en gezichtsuitdrukking boekdelen.”

Getekend voor het leven

S. gooit hete olie op twee medewerksters die op het alarm afkomen. Beiden zijn lichamelijk en mentaal getekend voor het leven. Ze willen anoniem blijven. „Wat deed deze meneer überhaupt in de opvang?”, vraagt het slachtoffer zich af. „Dit zou zijn derde asielprocedure worden. Hoe is het mogelijk dat hij er bij zijn asielaanvraag niet uit is geplukt?”

Liever naar de gevangenis, dan terug naar Iran, zou de verdachte in eerste instantie verklaard hebben. In de rechtbank stelt S. maandag dat hij dan ook geen hekel had aan specifiek de twee slachtoffers. Eigenlijk was zelfs een andere vrouw doelwit: degene met zijn dossier onder zich. Hij betuigt maandag spijt.

„Ik heb geen enkele illusie dat deze persoon nog kan putten uit enige vorm van hulp of strafmaat die hem wordt opgelegd”, stelt zijn slachtoffer. „Wel hoop ik op de juiste maatregel in de hoop alle collega’s te kunnen behoeden voor een gelijksoortig incident.”

’Geen beloning’

Wat de straf moet zijn, is voor zijn slachtoffers ingewikkeld. „Moet je iemand die de wens heeft om hier te blijven in zijn wens tegemoet treden? Het moet geen beloning voor deze man zijn dat hij een langdurige gevangenisstraf krijgt”, stelt advocaat Nino Pennino namens één van hen. „Mijn cliënte heeft geen rust zolang meneer in dit land verblijft.” Hij vraagt zich af of het kabinet hier niet moet ingrijpen, omdat de rechtbank in de context van de procedure S. niet kan uitzetten.

De Officier van Justitie vindt zware mishandeling met voorbedachten rade bewezen en eist 7 jaar tegen Tarek S. Over twee weken volgt de uitspraak