LIVE | Asielzoeker die kokende olie gooide op medewerker AZC voor de rechter

Zijn aaval gebeurde eind januari 2022 in het asielzoekerscentrum van het Limburgse Sweikhuizen. Het slachtoffer was er sociaal werker. Met een oudere collega ging ze op een melding af van het brandalarm van de keuken op de eerste verdieping, niet wetend welk luguber plan S. aan het uitvoeren was.

Op de kamer van S. vond de politie vier lege flessen zonnebloemolie en een kan frituurolie. De olie werd in twee pannen warm gekookt. S. activeerde bewust het brandalarm, door brandend papier eronder te houden.

S. stelde in de rechtbank dat hij de hete olie eigenlijk wilde gooien op een andere medewerkster. Degene die zijn dossier beheerde. De twee slachtoffers ‘kwamen eerder’, stelt hij.

Coma

Eén van de vrouwen heeft derdegraads brandwonden op 23 procent van haar lichaam. Ze heeft drie weken op de intensive care gelegen en vier huidtransplantaties ondergaan. De tweede vrouw hoorde haar collega schreeuwen van de pijn. Ze rook meteen dat het olie was. Dertien procent van haar lichaam is verbrand, waaronder wonden op haar hoofd en schouders. Ook zij heeft enige tijd in coma gelegen.

De man was sinds 2017 in Nederland en had al meermaals een afwijzing gekregen van zijn asielverzoek. Hij zou worden overgeplaatst naar een ander centrum – voor de man een teken dat zijn uitzetting nabij was.