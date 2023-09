Met opgefrist geluid hopen liberalen kiezers terug te winnen

Het woord ’hypotheekrenteaftrek’ kwam in 2016 niet eens meer voor in het verkiezingsprogramma van de VVD. Nadat lijsttrekker Mark Rutte zijn kiezers richting de stembusgang van 2012 had beloofd dat die stond als een huis, ging de maatregel tijdens de formatie van het kabinet met de PvdA op de helling.