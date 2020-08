Na Utrecht en Den Haag nu ook rellen in Rotterdam

De politie kon met de hulp van diensthonden de groep uit elkaar drijven. Naast een aantal aanhoudingen zijn ook personen heengezonden: „Maar niet voordat wij wisten wie zij zijn", vertelt politiewoordvoerder Wessel Stolle woensdagochtend aan Rijnmond. Door de gegevens van de betrokkenen op te schrijven hoopt de politie te voorkomen dat ze zoiets nog eens doen.

De ongeregeldheden hadden voornamelijk plaats op de Vuurplaat. Twee scooters, een boom en afval zijn in de brand gestoken op de Tweebosstraat en op de Vuurplaat. De brandweer kon de brandjes onder controle krijgen.

Auto total loss

Volgens de regionale omroep cirucleren er inmiddels videobeelden met als titel ’Waggie in vik’. In de video is te zien hoe jongeren een jerrycan leeggieten over een auto, om de vierwieler in de brand te kunnen steken. De auto is niet in brand gevlogen maarl iep wel veel schade op: de wagen is zo goed als total loss.

De sfeer in Rotterdam zou dinsdagavond ’gespannen’ zijn geweest, maar: „Niet zo heftig als in andere steden van het land", aldus persfotograaf Joey Bremer tegen Rijnmond. Hiermee wordt gedoeld op Den Haag en Utrecht.

Aanhoudingen in andere steden

Er zijn opnieuw twee mannen aangehouden in verband met de rellen het afgelopen weekeinde in Utrecht. In de wijken Kanaleneiland en Overvecht was het de afgelopen dagen onrustig, jongeren gooiden onder meer met vuurwerk en stenen naar de politie. De ME moest optreden.

De twee mannen worden verdacht van opruiing door het plaatsen van berichten op social media. Het gaat om een 26-jarige en een 22-jarige man uit Hilversum. Een van hen wordt ook verdacht van vernieling van een beveiligingscamera bij winkelcentrum Rijnbaan in Kanaleneiland Utrecht. De beide verdachten worden voorgeleid en zo mogelijk vervolgd, laat het Openbaar Ministerie weten. De maximumstraf voor opruiing is vijf jaar.

In Amersfoort is een minderjarige jongen aangehouden voor mishandeling van een cameraman tijdens de rellen afgelopen maandag.