Wonen op bijzondere plekken: van bordeel tot ’3D-bonbon’

Het huis uit de printer lijkt Elize Lutz en Harrie Dekkers ’op het lijf geschreven’. „Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen, houden van experimenteren.” Ⓒ Rias Immink

Eindhoven - Elize Lutz (71) en Harrie Dekkers (67) hebben een patent op bijzondere woonplekken. Zo woonden ze al in een voormalig bordeel en tussen de apen in India. In augustus betrekken ze een heel bijzondere woning in Eindhoven. Het lijkt op het eerste gezicht op een hunebed, maar het is in werkelijkheid het eerste huis in Nederland dat volledig is opgetrokken uit 3D-geprint beton.