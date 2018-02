Tweelingbroers vragen vriendinnetjes (ook tweeling!) tegelijk ten huwelijk

De broers Josh en Jeremy (34), die een eeneiige tweeling zijn, zijn namelijk tegelijkertijd op hun knieën gegaan voor hun geliefden. Om het nog unieker te maken: de dames in kwestie vormen óók een identieke tweeling.

De dolverliefde stelletjes, vaak gehuld in matchende kleding, delen op sociale media regelmatig foto’s van het viertal. Het kiekje waarop te zien is dat de tweelingbroers gelijktijdig op één knie gingen voor de dames, gaat nu de hele wereld over.

De mannen Josh en Jeremy ontmoetten de 31-jarige Brittany en Briana in augustus tijdens een festival voor tweelingen, genaamd Twinsburg in het Amerikaanse Ohio. „Het was echt zo’n magisch moment”, herinnert Briana zich. “Het leek alsof alles zich in slow motion afspeelde, alsof het een film was. We geloven alle vier in soulmates en we voelden elk die onmiddellijke klik.”

Josh en Jeremy hadden al besloten niet te gaan trouwen, tenzij ze een leuke tweeling zouden ontmoeten. Omdat het duo stapelverliefd is, gingen de heren op 2/2 op de knieen. In augustus willen de stelletjes opnieuw afreizen naar Twinsburg om daar te trouwen, tijdens - je raadt het al - een gezamelijke bruiloft.

Op videobeelden van het dubbele aanzoek is te zien dat de dames zelfs gelijktijdig ’ja!’ zeggen: