Moeder ontvoerde kinderen zit met handen in het haar

De politie heeft deze foto’s van de ontvoerde kinderen vrijgegeven. Ⓒ Politie

Den Haag - De moeder van de vier jonge kinderen uit Den Haag die door hun vader zijn meegenomen naar Syrië, Rasha Saleh (28), zit met de handen in het haar. Volgens de vrouw zijn haar kinderen in hun oude huis in Raqqa, maar er is niets dat ze kan doen. „Hij wil graag dat ik langskom, zodat hij mij kan vermoorden.”