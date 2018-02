Griepgolf duurt al 10 weken

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - De griepepidemie in Nederland houdt stevig aan, maar lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn, meldt gezondheidsinstituut Nivel. Afgelopen week gingen 142 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten. Dat is iets minder dan de week daarvoor. Toen ging het om 151 zieken. De week daarvoor waren het er 162.