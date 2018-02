’Onder de 40? Dan zal je nooit sterven’

Hij is er rotsvast van overtuigd dat de mens in 2050 dankzij de snelle medische vooruitgang het eeuwige leven kan krijgen.

Pearson doet al 35 jaar voorspellingen. 85 procent van die vooruitzichten zijn ook uitgekomen. Hij is niet de eerste de beste fantast: hij is onder andere lid van de gerenommeerde World Academy of Art and Science, waar je alleen wordt toegelaten als je je wetenschappelijk hebt onderscheiden.

In The Sun beschrijft hij een paar manieren hoe we het eeuwige leven kunnen bereiken.

De eerste is via het steeds vernieuwen van lichaamsdelen. Met behulp van biotechnologie en medicijnen moeten we ons lijf steeds kunnen verjongen.

Orgaanprinter

„Niemand wil eeuwig leven als hij al 95 jaar is, maar dat kan veranderen als je je lichaam zou kunnen verjongen tot een jaar of 30”, zegt hij. Bijvoorbeeld door genetische manipulatie die voorkomt dat cellen ouder worden of het verouderingsproces zelfs omkeert. Ook denkt hij dat we straks organen kunnen vervangen door geprinte exemplaren.

Robot-onderdelen

De tweede methode is wat enger: door steeds meer delen te vervangen door robot-onderdelen. Zelfs je geest kan straks in een robot worden overgeplaatst. Zodat als je ziek wordt of sterft, je herseninhoud wordt ge-upload naar een computer die alles weer kan overpompen naar een robotlichaam.

Superrijken

Pearson waarschuwt wel dat het de eerste decennia alleen voorbehouden zal zijn aan de superrijken om eeuwig te leven. Tegen 2060 zijn ook gewone ’stervelingen’ aan de beurt.

Virtueel leven

Een derde methode gaat nog verder: je leeft dan alleen nog met je digitale brein in een virtuele wereld. „We zouden gewoon in een computersimulatie kunnen leven en gelukkig zijn”, zegt hij.

Dus; wie vanaf 1970 is geboren, mag hopen.