Ondergedoken minister spreekt feestmenigte toe, terwijl politie op zoek is naar vierde verdachte

Volgens de Vlaamse televisiezender VTM is er nog een vierde verdachte voortvluchtig. Details over deze persoon, zoals nationaliteit of leeftijd zijn niet bekend.

De minister sprak zaterdagavond via een videoverbinding meer dan duizend aanwezigen op een groot feest in Kortrijk toe. Hij deed dat vanaf een schuiladres waar hij met zijn vrouw en kinderen verblijft, vanwaar hij liet weten niet te zullen buigen voor intimidatie door criminelen. De voorbije 48 uur waren een rollercoaster voor hem en zijn gezin. Donderdag, zei hij, kreeg hij telefoon van de federaal-procureur die hem vertelde over de vermeende ontvoeringsplannen.

Van Quickenborne vroeg de feestgangers om een daverend applaus voor alle politiemensen en veiligheidsdiensten. „We blijven onder verhoogde beveiliging. Daarom zijn we er vanavond niet bij. Even heb ik getwijfeld om het feest af te lassen. Maar dan geven we toe aan de drugsmaffia.” Om daarvan toe te voegen: „Pak elkaar eens goed vast.” Ook de minister zelf ontving applaus van de aanwezigen bij het evenement ’Feesten met de Burgemeester’.

Automatisch wapen

Bij het huis van de minister werd zaterdag een auto met Nederlandse nummerplaten aangetroffen. Daarin lagen onder meer een zwaar automatisch vuurwapen, spanbanden en brandbaar materiaal. De spanbanden zouden mogelijk duiden op een plan voor een ontvoering. De drugscriminelen zouden Van Quickenborne, die tevens vicepremier is, hebben willen ruilen tegen een gevangenzittende collega, aldus de VRT.

Er zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie verdachten opgepakt in Den Haag en Leidschendam die gelinkt worden aan het Nederlandse drugsmilieu. Een vierde verdachte is nog op de vlucht, of het weer om een Nederlander gaat is niet bekend.