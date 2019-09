VVD is geblunder bij UWV zat

VVD-Kamerlid Dennis Wiersma eist daarom dat de Tweede Kamer meer controle krijgt over de 500 miljoen euro die het UWV de komende jaren uittrekt om de systemen op orde te krijgen. Hij wil dat het parlement elk kwartaal rapportages ontvangt over de UWV-systemen, zodat er beter kan worden bijgestuurd op de organisatie die telkens met missers in het nieuws komt. De liberaal vraagt daarnaast een extern onderzoek naar de besteding van het vele geld aan ict-projecten door het UWV.

Vandaag debatteert de Kamer over het nieuws dat het UWV zelfs aan gevangenen onterecht uitkeringen verstrekte, mede door fouten in de verouderde systemen. „En dan zie ik dat met die 500 miljoen euro dat nog niet eens wordt aangepakt”, zegt Wiersma gefrustreerd.

Het zorgt ervoor dat het Kamerlid geen vertrouwen heeft dat het deze keer wel goed komt met de digitalisering bij het UWV.

De liberaal is er niet zeker van dat niet meer instanties ten onrechte uitkeringen aan gevangenen verstrekten. Hij vraagt minister Koolmees (Sociale Zaken) daarom vandaag eveneens om te onderzoeken of bijvoorbeeld gemeenten dit ook hebben gedaan.

Eerder kwam al in het nieuws dat er intern veel onrust is bij het UWV over het ict-project van 500 miljoen euro.