Vrouw neergeschoten op begrafenis eigen zoon

„Ik weet niet wat er gebeurde, ik ben flauwgevallen. Het laatste wat ik me herinner is dat ik me naar mijn moeder draaide en zei: ’Ik ben beschoten’”, zo vertelt Pierce aan ABC.

De schietpartij vond afgelopen weekend plaats in Cocoa, Florida. Het lijkt erop dat een 16-jarige jongen verantwoordelijk is voor de schoten. Waarschijnlijk ging het pistool dat hij bij zich droeg per ongeluk af, zo laat een woordvoerder van de politie weten. De jongen raakte zelf ook gewond.

Pierce gelooft de lezing van de politie niet en dat is logisch, want haar zoon werd doodgeschoten door een agent. „Geen van die kinderen had een wapen. Ik snap er niks van. Ik weet niet waar ze het over hebben. Dit waren allemaal schoolkinderen.”

Sincere en een vriend negeerden eerder deze maand een stopteken. De politie dacht dat de auto waarin ze reden gestolen was. Nadat agenten het voertuig benaderden, leek het erop alsof Sincere en de 16-jarige Angelo van plan waren om op een agent in te rijden. Deze agent trok zijn wapen en schoot op de auto. Beide tieners kwamen om. Volgens familieleden was de auto niet gestolen maar was het voertuig uitgeleend door een vriend van de familie.