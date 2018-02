Cao-onderhandelingen onderwijs mislukt, acties dreigen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

UTRECHT - De cao-onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs zijn mislukt, laat CNV Onderwijs weten. „Het is buitengewoon teleurstellend, maar het is niet gelukt”, zeggen onderhandelaars van de bond. Er dreigen nu acties.