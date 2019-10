Man zwaargewond na aanval met hamer

Al snel waren de politiediensten ter plaatse. De man lag met een bebloed hoofd op de stoep naast het café. De straat was bezaaid met donsveertjes, mogelijk van zijn gescheurde jas. Een meter verderop stond de voorhamer nog op straat. De ambulance arriveerde aanzienlijk later dan de politie. Het slachtoffer was aanspreekbaar, kon nog opstaan en werd in de ambulance verzorgd. Daarna duurde het nog zeker een half uur voordat deze richting ziekenhuis vertrok.

Intussen is een deel van de Hopakker afgezet met roodwit politielint. Agenten spraken getuigen waarvan er meerdere aangaven dat de dader in een grijs of zilverkleurig busje zat. Hoe het met het slachtoffer is, is onbekend.