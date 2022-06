Monsterwinst voor BBB in peiling na roerige stikstofweek

BBB peilt zondag, slechts een paar dagen na de boerenprotesten in Stroe en het stikstofdebat in Den Haag, 18 zetels in de Tweede Kamer. De partij is daarmee virtueel de tweede grootste partij van Nederland. Het stikstofdebat en de lange tijd dat ze daar aan het woord was hebben BBB-voorvrouw Caroline van der Plas geen windeieren gelegd, denkt zij. „De bijna twee uur spreektijd die ik kreeg, dankzij de interrupties van bijna alle andere partijen, hebben hun uitwerking niet gemist”, stelt Van der Plas. „Ik had oorspronkelijk zes minuten spreektijd.”

In de nieuwste peiling zakt VVD met 13 zetels naar 21 zetels, en blijft daarmee nog wel de grootste partij. Maar D66 en CDA zakken met een verlies van 12 en respectievelijk 8 zetels ver naar beneden. Het CDA komt daarmee op 7. Van de coalitiepartijen weet alleen CU in de plus te komen: die partij peilt er na de stikstofweek twee zetels bij.

Tijdens het debat namen partijen elkaar flink de maat op het stikstofdossier. Ook binnen de coalitie knetterde het flink. Het debat duurde tot in de late uurtjes op donderdag, maar onderaan de streep blijkt dat de stikstofdoelen gewoon overeind blijven. „We hebben geen keuze”, zei stikstofminister Van der Wal. „Het is een verschrikkelijke boodschap, maar het is wel nodig. We wisten dat dit moment een keer ging komen.”