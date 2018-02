Dode in woning Hattem is 34-jarige bewoonster

Agenten ter plaatse hadden meteen aanwijzingen dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen, schrijft de politie. Een man die in de woning aanwezig was, is opgepakt. Hij woonde daar, maar wat zijn relatie met de vrouw is, zegt de politie niet.

De politie doet onderzoek naar sporen in het huis. Ook buurtonderzoek moet meer duidelijkheid geven over wat er is gebeurd.

Mogelijk zwanger

De vondst van de dode vrouw heeft, zo lijkt het, niets te maken met kleding die maandag in Hattem langs de weg is gevonden. Geruchten dat de vrouw zwanger was, wil de politie niet bevestigen. Dat geldt ook voor vragen over mogelijk huiselijk geweld in de woning.

’Ze vroeg om mijn pinpas’

Een directe onderbuurman van de woning waar de vrouw werd aangetroffen, had naar eigen zeggen meteen al een vreemd gevoel bij zijn nieuwe buur toen ze zich kwam voorstellen. „Zo’n anderhalve week geleden kwam ze bij me aan de deur vragen om mijn pinpas. Eerst had ik niet eens door dat zij het was. Later viel het kwartje pas bij me”, aldus de wat oudere man.

„Ik vraag me achteraf toch af of ik niet iets had kunnen doen om het te voorkomen.” Hij omschrijft de dode als een Oost-Europees type, mogelijk uit Roemenië of de Balkan.