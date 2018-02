Nederlandse advocaat geeft leugens tegen FBI toe

Van der Zwaan bekende dat hij onderzoekers heeft misleid over de laatste keer dat hij contact had met Rick Gates, de voormalige zakenpartner van Paul Manafort. Hij was geruime tijd de campagnemanager van Trump. Manafort en Gates zijn al enige tijd geleden aangeklaagd. De vervolging van Van der Zwaan verhoogt volgens experts de druk op de mannen.

Van der Zwaan werkte tot 2017 bij het advocatenkantoor Skadden in Londen, maar in 2017 werd zijn contract beëindigd, zo bevestigt de firma. Skadden zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Van der Zwaan is getrouwd met Eva Khan, de dochter van de Oekraïnse-Russische miljardair German Khan. Hij zou de zoon van een Russisch moeder zijn en volgens de website van zijn vorige werkgever spreekt hij Russisch en Nederlands.

Alex van der Zwaan arriveert bij de rechtbank in Washington. Ⓒ REUTERS

De advocaat hielp de regering van Oekraïne in 2012 bij het opstellen van een rapport waarin de vervolging en veroordeling van de voormalige premier Joelia Timosjenko grotendeels verdedigd werd. EU en de VS oordeelden destijds dat het vooral om politiek gemotiveerde aanklachten ging.

Volgens gegevens van de Britse Kamer van Koophandel is Van der Zwaan Nederlands. De gedaagde arriveerde dinsdag rond 19.30 uur Nederlandse tijd in de rechtbank.