Turkije bombardeert Syrische regio Afrin

Turkije is bezig met een offensief in de regio Afrin, dat in handen is van de Koerdische YPG-milities. Ankara ziet de YPG als een terreurbeweging en een bedreiging voor de Turkse nationale veiligheid. De Verenigde Staten, een NAVO-bondgenoot van Turkije, zien de Koerdische strijders juist als een betrouwbare partner in de strijd tegen groepen als Islamitische Staat.

De YPG leek dinsdag versterking te krijgen van milities die trouw zijn aan de regering van Bashar al-Assad. De staatstelevisie toonde beelden van de Syrische strijders die een Koerdische controlepost passeerden. Sommige regeringsgezinde militieleden scandeerden „één Syrië, één Syrië.” Later voerde Turkije artilleriebeschietingen uit.

Turkse staatsmedia berichten dat de Syrische regeringstroepen zich terugtrokken na de Turkse waarschuwingsschoten. Ook de Turkse president Erdogan beweerde dat de Syrische strijders vanwege het artillerievuur omkeerden nadat ze een poging hadden gedaan Afrin binnen te trekken. Hij sprak over „terroristen” die onafhankelijk opereren. „Ze zullen een hoge prijs betalen”, waarschuwde de Turkse leider.

De YPG reageerde positief op de komst van de Syrische regeringstroepen. Een woordvoerder zei in een verklaring dat de Syrische regering zijn plicht doet door manschappen te sturen. „Die worden ingezet aan de grens en gaan deelnemen aan het verdedigen van de eenheid van het Syrische grondgebied.”